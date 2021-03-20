أولمبياد طوكيو.. حظر الجماهير الأجنبية تخوفا من تفشي فيروس كورونا

المصدر: طوكيو - أ ف ب

لن تتمكن الجماهير الأجنبية من حضور منافسات أولمبياد طوكيو المؤجل من الصيف الماضي إلى يوليو المقبل، بعدما فرض منظمو الالعاب السبت حظرا على حضورها إلى اليابان تخوفا من تفشي فيروس كورونا.

وقال منظمو الالعاب في بيان "من أجل توضيح الصورة لحاملي التذاكر الذين يعيشون في الخارج وتمكينهم من تعديل خطط سفرهم في هذه المرحلة، توصلت الأطراف من الجانب الياباني إلى استنتاج مفاده انهم لن يكونوا قادرين على دخول اليابان في فترة الألعاب الأولمبية والبارالمبية"، مضيفين ان اللجنتين الأولمبية والبارالمبية الدولية "تحترمان وتقبلان تماما هذا القرار".

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