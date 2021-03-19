روبرتو كارلوس يمازح محمد صلاح قبل مواجهة ليفربول وريال مدريد

المصدر: متابعات - محمد الحتو

مازح لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي سابقاً روبرتو كارلوس، نجم ليفربول المصري محمد صلاح بعد وقوع الفريقين في مواجهة مرتقبة في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال روبرتو كارلوس لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "صلاح لن يقترب من راموس!"، في إشارة إلى الحادثة الشهيرة بين كلا اللاعبين حين شدّ راموس ذراع صلاح وأجبره على مغادرة الملعب مصاباً في توقيت مبكر من النهائي الشهير الذي جمعهما بدوري أبطال أوروبا عام 2018.

وكان الريال قد استفاد من خروج صلاح، وتوج النادي الملكي باللقب، خصوصاً أن النجم المصري كان متوهجاً في موسمه الأول مع ليفربول ويقدم وقتها أفضل عروضه الكروية التي جعلته أحد ثالث أفضل لاعب في العالم بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وأضاف كارلوس: "سنلعب ضد فريق جيد، والمباراة الأولى على أرضنا، وريال مدريد يمر بلحظات رائعة ويجب حسم المباراة في ملعبنا"، وتابع البرازيلي: "الشيء المهم أن يكون لدى زيدان فريق جاهز، ويعود المصابون في أسرع وقت ممكن، ومن السهل عليه أن يكون مدربا هنا لأنه يمتلك الأفضل تحت تصرفه. إذا لم تسر المباراة بشكل جيد، فهناك 8 لاعبين على أعلى مستوى ينتظرون اللعب (يقصد البدلاء)، ويجب أن تقلق من مواجهة ليفربول، لكن عليهم القلق أكثر منا".

وأتم: "اعتاد ليفربول على لعب الكرة للمهاجمين، وتعاقدوا مع تياغو ألكانتارا لمساعدتهم، لكنه لم يتكيف مع زملائه، والمشكلة ليست في تياغو، بل التغيير في أسلوب زملائه".

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