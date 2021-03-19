عاجل.. قرعة الدوري الأوروبي تبتسم لأرسنال ومانشستر يونياتد.. وتصدم روما وأياكس

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

سحبت اليوم الجمعة قرعة الدورين ربع ونصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم في مقر الاتحاد القاري في نيون السويسرية، وأسفرت عما يلي:

ربع النهائي
غرناطة الإسباني - مانشستر يونايتد الإنجليزي (مباراة رقم 1)
أرسنال الإنجليزي - سلافيا براغ التشيكي (مباراة رقم 2)
أياكس أمستردام الهولندي - روما الإيطالي (مباراة رقم 3)
دينامو زغرب الكرواتي - فياريال الإسباني (مباراة رقم 4)

نصف النهائي
الفائز من مباراة رقم 1 - الفائز من مباراة رقم 3
الفائز من مباراة رقم 4 - الفائز من مباراة رقم 2

ملاحظة: تقام مباريات ربع النهائي في 8 أبريل ذهابا وفي 15 منه إيابا، على أن تقام مباريات نصف النهائي في 29 أبريل ذهابا و6 مايو إيابا، وتحتضن غدانسك البولندية المباراة النهائية في 26 مايو.

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