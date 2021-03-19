بالفيديو: مارسيلو يحسم موقف رونالدو من العودة لريال مدريد بكلمتين

المصدر: محمد الحتو - دبي

عزز البرازيلي مارسيلو ظهير أيسر ريال مدريد ما يتردد في الصحف الإسبانية والإيطالية حول اقتراب عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي الملكي بعد رحيله عنه قبل ثلاثة مواسم إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 120 مليون يورو، بعدما نشر فيديو على حسابه في "إنستغرام" أثناء احتفالهما بإحدى الألقاب مع ريال مدريد، وأفقه بتعليق: "قريبا للغاية".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية قد كشفت عن ترحيب إدارة ريال مدريد ووكيل اعمال رونالدو بالعودة المرتقبة، في وقت يسعى رئيس "الميرينغي" فلورنتينو بيريز إلى تنصيب رونالدو سفيرا للنادي بعد اعتزاله كرة القدم.

ولم ينجح رونالدو في إعانة "السيدة العجوز" على الوقوف مجدداً في دوري أبطال أوروبا -الهدف الأسمى لإدارة النادي برئاسة أندريا أنييلي- بعدما فشل الفريق في بلوغ الدور نصف النهائي بحضور "الدون"، إذ خرج على أمام أياكس من ربع النهائي قبل موسمين، وليون الفرنسي من دور الـ16 الموسم الماضي، وأخيراً بورتو البرتغالي، الأمر الذي يعجل في رحيله وستكون أقرب الوجهات إلى مدريد.

من جهته، لا يفكر يوفنتوس في تمديد عقد رونالدو، ويجد نفسه أمام فكرة قبول عرض لا يقل عن 29 مليون يورو ليتجنب الخسارة في صفقة اللاعب البرتغالي الذي يتقاضى من "السيدة العجوز" مبلغ 30 مليون يورو راتباً صافياً في السنة.

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