تعرّف على موعد ومكان قرعة ربع نهائي "الأبطال".. وكيف تشاهدها مجاناً

المصدر: حميد نعمان - دبي

انتهى صراع نخبة الأندية الأوروبية في دور الـ16 بدوري الأبطال، وحسمت ثمانية فرق مكانها في دور الـ8، الذي يقام في أبريل المقبل. والفرق المتأهلة هي: ريال مدريد، وحامل اللقب بايرن ميونيخ، ومان سيتي، وسان جرمان، وبورتو ودورتموند وليفربول وتشلسي.

وستكون قرعة هذه السنة مختلفة، كون سيتم بالتزامن ايضا سحب قرعة نصف النهائي، ما يعني أن خارطة الطريق إلى النهائي المنتظر في إسطنبول التركية ستنجز مع قرعة ربع النهائي، التي تقام غدا في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بسوسيرا، الساعة 15:00 بتوقيت الإمارات (11:00 بتوقيت غرينيتش).

وسيتم نقل القرعة مباشرة ومجانا على موقع تلفزيون الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على الإنترنت ( Uefa.tv. أما بالنسبة لتواريخ مباريات دور الثمانية فستكون ذهابا في يومي 6 و7 أبريل، وإيابا في 13 و14 من الشهر نفسه.

الفرق المتـأهلة:

بايرن ميونيخ (ألمانيا)

ريال مدريد (إسبانيا)

دورتموند (ألمانيا)

تشلسي وليفربول ومان سيتي (إنجلترا)

بورتو (البرتغال)

سان جرمان (فرنسا)

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