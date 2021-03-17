بالصور.. هالاند يحتفل بتأهل ريال مدريد في دوري الأبطال ويثير قلق برشلونة

المصدر: أحمد طارق - دبي

أثار النجم النرويجي إيرلنج هالاند الجدل حول إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد، بعدما احتفل مهاجم بروسيا دورتموند بفوز "الملكي" على أتالانتا الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا.

وتفاعل هالاند مع فوز ريال مدريد وتأهله إلى ربع نهائي دوري الأبطال، بعدما وضع إعجاباً على صورتين لكل من، لاعبي الريال سيرجيو راموس وفينيسيوس جونيور على حساب كل منهما في موقع تبادل الصور ومقاطع الفيديو "إنستغرام"، وهما يحتفلان بالتأهل إلى دور الثمانية في البطولة القارية. وعزز اللاعب النرويجي الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام إسبانية حول أنه مرشح بقوة للانتقال إلى ريال مدريد بداية من الموسم المقبل.

ومن شأن هذا الإعجاب أن يثير القلق في صفوف برشلونة، خاصة بعد أن أبدى رئيسه الجديد خوان لابورتا بحسب صحف إسبانية ثقته التامة في جلب هالاند إلى كاتالونيا الصيف المقبل.

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