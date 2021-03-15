بالفيديو: مقاتل يذهل الجمهور بضربة فتاكة.. تعرّف إلى حركة الـ"تورنادو" القاضية
خطف المقاتل الأمريكي ستيف ووكر الأضواء في بطولة "ليون فايت 64" للفنون القتالية القصوى "إم إم إيه" المقامة في مدينة هتشنسون بولاية كانساس الأمريكية، إذ وجّه ضربة قاضية فتاكة لخصمه ومواطنه براين كوليت أسقطته أرضاً وكفلت له الانتصار بلمحة فنية لقيت إعجاب عشاق اللعبة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكر الحساب الرسمي لموقع الفنون القتالية "يو إف سي فايت باس" بأن هذه الضربة تسمى الـ "تورنادو"، وتعتمد على دوران المقاتل 360 درجة قبل توجيه ضربة بالقدم على وجه الخصم.
NO WAAAAY!#LionFight64 pic.twitter.com/hIkCEzmZtC— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) March 13, 2021
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