بالفيديو: الأرجنتيني لاميلا يدهش العالم بهدف لا يصدق.. ويخرج مطروداً

أدهش الأرجنتيني إيريك لاميلا نجم توتنهام العالم بهدف رائع في مرمى أرسنال، أمس الأحد، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إذ مرر له زميله كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بطريقة استعراضية غير متوقعة لمدافعي وحارس "المدفعجية".

والملفت في المواجهة أن فرحة لاميلا بالهدف لم تكتمل بعدما قلب أرسنال النتيجة وانتصر في المباراة 2-1، ولم تقف الأمور عند هذا الحد بل تعكرت فرحته تماماً بخروجه مطروداً إثر تلقيه إنذاراً ثانياً في الدقيقة 77 لتوجيهه لكمة على وجه لاعب أرسنال، وسط حالة غضب من مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

Erik Lamela. That is absolutely filth. Close your legs son.pic.twitter.com/F5uw7TJ4bW