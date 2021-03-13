محمد صلاح يتعرض للسخرية من لاعبي ليفربول لسبب غريب

المصدر: أحمد طارق- دبي

تعرض النجم المصري محمد صلاح في للسخرية من زملائه في فريق ليفربول الإنجليزي، عقب خسارة الفريق أمام تشيلسي بهدف دون رد الأسبوع الماضي في "البريميرليغ".



وكشفت صحيفة "ميرور" أن صلاح تعرض للسخرية من زملائه داخل غرفة تبديل الملابس لسبب غريب، وهو التغريدة التي نشرها وكيل أعماله رامي عباس عقب استبدال النجم المصري في لقاء تشيلسي، بعدما غرد بوضعه نقطة في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".



وأشارت إلى أن لاعبو ليفربول استفسروا من صلاح عن القصد من التغريدة، وأطلقوا بعض النكات عقب أيام من هذه التغريدة.



وكان صلاح قد تم استبداله في الشوط الثاني من المباراة، إذ أبدى اللاعب المصري غضبه، قبل أن يقوم وكيل أعماله رامي عباس بنشر تغريدة مثيرة للجدل فسرها البعض بأنها إشارة إلى انتهاء علاقة صلاح بفريق ليفربول.

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