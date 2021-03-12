بالفيديو: أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم يهدر فرصة غريبة

المصدر: محمد الحتو دبي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي هاري ماغواير الذي كلّف ناديه 80 مليون جنيه استرليني لضمه قادماً من ليستر سيتي، وهو يهدر فرصة سهلة للغاية أمام مرمى ميلان الإيطالي في المواجهة التي جمعتهما أمس الخميس، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

Harry Maguire cost Manchester United 80 million pounds pic.twitter.com/M3zaBKrJIG — Alcânsauce (@PassLikeThiago2) March 11, 2021

وتلقى ماغواير -أغلى مدافع في تاريخ كرة القدم- تمريرة ذهبية من زميله البرتغالي برونو فيرنانديز لكنه فشل في إيداعها الشباك الخالية لميلان، وسط دهشة المراقبين في ملعب "أولد ترافورد"، لتنتهي المباراة 1-1، ويستفيد الفريق الإيطالي من النتيجة بعدما أصبح الأقرب للتأهل إلى الدور ربع النهائي.

ولم تكد المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حتى ضجت جماهير مانشستر يونايتد في مواقع التواصل بتناقل المشهد والتعبير عن غضبها الشديد من اللاعب مشيرين إلى أن هذه الكرة قد تكلف الفريق الخروج من البطولة.

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