كومان: المستقبل العظيم ينتظر ميسي في برشلونة

المصدر: باريس - د.ب.أ

يرى مدرب برشلونة، الهولندي رونالد كومان، أن الأرجنتيني، ليونيل ميسي، سيظل مع الفريق بعد نهاية هذا الموسم، رغم خروج الفريق من دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا. وودّع برشلونة البطولة بعد تعادله 1/‏‏1 أمام باريس سان جرمان الفرنسي، أول من أمس، في إياب دور الـ16، علما بأنه خسر في الذهاب 1/‏‏4.

وقال كومان في تصريحات صحافية: «ميسي يرى أن الفريق يتطور بفضل جميع التغييرات، ويعلم المستقبل العظيم الذي ينتظره»، وأضاف: «على وجه التحديد، لدينا لاعبون شباب يمتلكون إمكانات كبيرة، وليس لدى ميسي شك في ما يخفيه المستقبل للفريق».

وأجرى برشلونة العديد من التغييرات، وكان بإمكانه أن يفوز بمباراة الإياب على الأقل، لكن الفريق استغل فرصة واحدة فقط سجل منها ميسي هدفاً وحيداً في الدقيقة 37، كما أهدر ميسي ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أما بالنسبة للفريق الفرنسي، فقد تمكن مبابي من تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 30. وينتهي عقد ميسي مع برشلونة الصيف المقبل.

- ميسي سجّل هدفاً رائعاً من مسافة بعيدة في سان جرمان، بينما أضاع ركلة جزاء.

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