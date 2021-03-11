محمد صلاح يتفوق على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تفوق النجم المصري وهداف فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، على جميع لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز، عقب إحرازه هدف في مباراة فريقه أمس أمام لايبزيغ في المباراة التي جمعت الفريقين في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وانتهت بفوز ليفربول وصعوده إلى الدور ربع النهائي.

وسجل محمد صلاح هدف اللقاء الأول في الدقيقة 70، ليرفع اللاعب عدد أهدافه هذا الموسم بقميص "الريدز" في جميع المسابقات إلى 25 هدفاً، بواقع 17 هدفاً في الدوري الإنجليزي، 5 أهداف بدوري أبطال أوروبا وهدفان في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن محمد صلاح بذلم تصدر ترتيب هداف لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز في كافة المسابقات، برصيد 25 هدفا، ليضيف اللاعب المتألق إنجازاً شخصياً جديداً.

وكان ليفربول قد أنهى مباراة الذهاب في بودابست، بالنتيجة نفسها، وأحرز محمد صلاح هدف أيضاً ،ليتأهل ليفربول بهذه النتيجة إلى الدور ربع النهائي من المسابقة الأوروبية.

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