شكل جديد لدوري أبطال أوروبا بعد 2024

المصدر: وكالات

كشف رئيس رابطة الأندية الأوروبية لكرة القدم ويوفنتوس الإيطالي أندريا أنييلي الإثنين أن الاتفاق الرسمي بشأن مستقبل مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد عام 2024 قد يبرم "في الأسابيع القليلة المقبلة".

وقال أنييلي بعد الجمعية العمومية لرابطة الأندية الأوروبية "في غضون أسابيع قليلة، يجب أن يتم تسوية كل شيء بشكل أو بآخر"، مؤكدا الإجماع على تعديل شكل دور المجموعات ورفع عدد الفرق المشاركة من 32 الى 36.

وأفاد إن السؤال الرئيسي المطروح هو لمن ستخصص هذه "المراكز الأربعة الإضافية"، هل يجب أن يُمنح الدوري الفرنسي معقدا رابعا؟ هل يجب أن ينال وصيف من الدوريات الأدنى تصنيفا مقعدا مباشرا؟ أو يجب تخصيصها للأندية العريقة في أوروبا نظرا الى تاريخها المجيد في القارة؟.

وتصر رابطة الدوري الأوروبية على أن تستند المشاركة القارية للأندية على النتائج التي تحققها في بطولاتها المحلية، في حين أن نظاما يعتمد على تصنيف الاتحاد الأوروبي للعبة يرجح كفة أندية مثل أرسنال وليفربول الإنجليزيين أو بوروسيا دورتموند الألماني حتى وإن كان ترتيبها المحلي لا يخولها المشاركة.

لكن باستثناء هذه النقطة العالقة، فإن الانتقال الى ما بات يعرف بـ "النظام السويسري" أصبح الآن محسوما و"قريبا جدا من الوصول الى دوري أبطال مثالي" بحسب ما أشار أنييلي.

ومن المفترض أن يبدأ العمل بالنظام الجديد في 2024، وذلك في ظل خشيته من اعتماد بطولة رديفة "سوبر ليغ" تضم فقط الأندية الكبرى في القارة العجوز.

وتطرق أنييلي الى "سبور ليغ" قائلا "ما يخص هذه التخمينات، فهي موجودة منذ 20 عاما"، في حين أن هذا التهديد المتكرر بالانفصال يسمح للأندية الكبرى بالضغط على الاتحاد الأوروبي في إطار الدفاع عن مصالحها.

وبحسب "النظام السويسري" ستشارك كل الفرق الـ36 في دوري واحد وتواجه عشرة أندية مختلفة، في أبرز مؤشرات الاصلاح على المسابقة الاشهر عالميا للاندية.

وبعد سحب القرعة مع تحديد لرؤوس المجموعات، يخوض كل فريق خمس مباريات على ارضه ثم خمس مباريات خارج ملعبه، ضد اندية من مستويات مختلفة.

وتم تصميم النظام الجديد لخوض عدد أقل من المباريات الهامشية في المجموعات وأكبر بين الاندية الكبرى في القارة.

وبعد خوض عشر مباريات، تتأهل الأندية الـ16 الاولى في الترتيب الى الدور الاقصائي، والاندية بين المركزين 17 و24 الى مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وفي الدور الاقصائي الاول، يواجه المتصدر صاحب المركز السادس عشر الاخير، والثاني يواجه الخامس عشر... في نظام مشابه الى حد ما الادوار الاقصائية في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين "أن بي ايه".

ويخوض حاليا 32 فريقا دور المجموعات، بواقع أربعة أندية في ثماني مجموعات، حيث يتأهل المتصدر ووصيفه الى دور الـ16 بعد خوض 6 مباريات، فيما ينتقل الثالث الى البطولة الرديفة "يوروبا ليغ".

وتم استبعاد مقترحات سابقة تضمنت توزيع الاندية على اربع مجموعات تضم كل واحدة ثمانية اندية.



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