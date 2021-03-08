رسالة من الأهلي المصري إلى الرئيس الجديد لنادي برشلونة

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، على توجيه رسالة إلى رئيس نادي برشلونة الجديد جوان لابورتا، أكد فيها عمق العلاقات بين النادين.

ونشر حارس الأهلي المصري ونائب رئيس اتحاد كرة القدم المصري السابق أحمد شوبير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، الرسالة التي قام النادي الأهلي المصري بإرسالها لبرشلونة الإسباني بتوقيع رئيس النادي المصري محمود الخطيب قال فيها: "عزيزي السيد جوان لابورتا، تهانينا على عودتك لرئاسة نادي برشلونة وعلى الحب والثقة التي تلقيتها من كل من ينتمي لهذا النادي العظيم، نتمنى لك في الأهلي المصري كل التوفيق والنجاح في المستقبل القريب”.

وكان جوان لابورتا قد فاز برئاسة النادي الإسباني العريق في الانتخابات التي أجريت مؤخراً عقب فترة من عدم الاستقرار لدى النادي الكتالوني، ولاقت الرسالة الكثير من التعليقات الإيجابية على مواقع التواصل الإجتماعي الخاصة بالنادي الأهلي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news