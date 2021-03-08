مدرب الأهلي المصري ينفعل على صحافي

المصدر: أحمد طارق ■ دبي

أبدى مدرب الأهلي المصري، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، غضبه بسبب تلقيه سؤالاً من أحد الصحافيين حول سبب تغيير الزامبي والتر بواليا في مباراته أمام فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

وردّ موسيماني، خلال المؤتمر الصحافي، الذي أقيم عقب المباراة التي انتهت 2-2، قائلاً: «هل فعلاً السؤال حول سبب استبدال بواليا؟ وهل السؤال من أجل خلق المشكلات؟ تم استبداله لأنه أهدر العديد من الفرص ودخل بدلاً منه محمد شريف وأحرز هدفاً، هذا السؤال غير عادل».

وأضاف أن الأهلي المصري عليه الفوز في الكونغو حتى لا يتأزم موقفه في المنافسة.

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