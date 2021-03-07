بالفيديو: مبابي يوجه رسالة تحذيرية لبرشلونة.. والمعلق الفرنسي ينفجر

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وجه نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كيليان مبابي رسالة تحذيرية إلى برشلونة قبل لقاءهما المرتقب في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد مواصلة تألقه وتسجيله هدفاً ساحراً في شباك بريست (3-صفر)، السبت، في الدور 16 من مسابقة كأس فرنسا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الهدف الذي أظهر فيه مبابي فاصلاً مهارياً تزامن معه السرعة ودقة التسديد بالقدم اليسرى، في وقت انفجر المعلق الفرنسي لجمال الهدف.

ويلتقي باريس سان جيرمان وبرشلونة، الأربعاء المقبل، في إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، ويأمل الفريق الفرنسي التأهل خصوصاً أنه حسم موقعة الذهاب لمصلحته بنتيجة كبيرة (4-1) كان نصيب مبابي منها (هاتريك).

هدف مبابي على بريست منذ قليل. pic.twitter.com/xxACq1HOil — ³⁴ ' ¹³ الماراڤيا (@im_maravilla) March 6, 2021

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