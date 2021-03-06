الترجي يدافع عن «صدارة الأبطال» أمام الزمالك

المصدر: تونس - د.ب.أ

يخوض فريق الترجي التونسي اليوم اختباراً صعباً أمام ضيفه الزمالك المصري، في ثالثة جولات أبطال إفريقيا عن المجموعة الرابعة، ويسعى الترجي للدفاع عن صدارته بأربع نقاط في مقابل نقطتين للزمالك. واختتم الترجي استعداداته أمس، وينتظر أن يخوض المواجهة بصفوف مكتملة.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن السلطات كان تتجه للسماح بحضور عدد محدود من المشجعين المباراة، لكن تم التراجع بعد أن كشفت وزارة الصحة عن السلالة البريطانية المتحورة لفيروس كورونا المستجد.

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