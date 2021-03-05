ابن عم هالاند يسجل رقم قياسي.. وتغريدات طريفة عن "عائلة الهدافين"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

خطف النرويجي ألبرت براوت -ابن عم لاعب بروسيا دورتموند الألماني إيرلينغ هالاند- الأضواء في بلاده وجذب إليه أنظار وكلاء اللاعبين لكونه يبدو أنه يحمل جينات كروية فريدة مثل الهداف الشاب المتألق هالاند.

ونشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإنجليزي لكرة القدم صورة للاعب الصاعد، وقال في تغريدة: "ألبرت براوت يبلغ من العمر 17 عام و سجل 64 هدفاً في 37 مباراة مع نادي بران في النرويج.. البرت هو ابن عم نجم بروسيا دورتموند ايرلينغ هالاند".

وتفاعلت مواقع التواصل الاجتماعي مع التغريدة بتعليقات طريفة، وقال المشجع "محمد كمال": "اي ياعم العيله اللي مش لاقيه مدافع يلمها دي"، فيما قال "يزيد": "كيف إذا صارو في فريق واحد".

من جهته، قال المشجع "حمودي الإيطالي": "ستكون كرة القدم سعيده بعد سنوات بين عائلة هالاند و مبابي هيا بنا لنرى سنوات جميله لكن ليس بجمال و اثارة عصر الاساطير"، أما المشجع "بدر" فقال: "شكل العائلة كلها ماكينة اهداف".

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