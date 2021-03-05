بايرن ميونيخ يوقع عقداً احترافياً طويل الأمد مع "لاعب المستقبل"

المصدر: وكالات

وقع لاعب خط وسط بايرن ميونيخ، جمال موسيالا، اليوم الجمعة، على أول عقد احترافي خلال مسيرته مع اللعبة، سيستمر بمقتضاه في صفوف بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم حتى عام 2026.

وقال المدير الرياضي للبايرن، حسن صالح حميديتش، في بيان: "نحن سعداء للغاية بتوقيع جمال عقده الأول وهو عقد طويل الأمد مع بايرن ميونيخ".

وأضاف "الآن علينا ضمان تطور مستواه".

وكان موسيالا، انضم إلى فريق نادي البايرن تحت 17 عاما في 2019 قادما من تشيلسي اللندني، وتطور مستواه سريعا ليحصل على فرصة اللعب في صفوف الفريق الأول، كما أنه يتوقع الانضمام للمنتخب الألماني الأول قريبا.

وشارك موسيالا حتى الآن في 27 مباراة مع البايرن في جميع المنافسات، وأصبح في الأسبوع الماضي، أصغر لاعب سنا في تاريخ النادي يهز الشباك في دوري أبطال أوروبا، عندما أحرز هدفا خلال الفوز 4-1 على لاتسيو الإيطالي.

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