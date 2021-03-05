بالفيديو: إحالة مصطفى محمد إلى الانضباط.. هل يستحق عقوبة؟

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأ الاتحاد التركي لكرة القدم، في بيان رسمي نشره على موقعه الرسمي، نادي غلطة سراي بعد قراره بإحالة نجمه المصري الدولي مصطفى محمد إلى لجنة الانضباط على خلفية توجيهه ضربة بالمرفق إلى وجه لاعب أنقرة غوجو على الرغم من أن الحالة تحكيمية مثيرة للجدل في الجولة 28 للدوري.

وكان حكم مباراة غلطة سراي وأنقرة غوجو قد أشهر البطاقة الحمراء لمصطفى محمد في الدقيقة 57 في وقت ضجت فيه مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين الاحتكاك على الكرة كان طبيعياً ولا وجود لمخالفة وإن وجدت فإنها لا تتجاوز البطاقة الصفراء.

وكلف طرد مصطفى محمد فريقه خسارة مؤثرة في الدوري بهدفين دون مقابل وجعلته يتصدر بفارق الأهداف فقط عن بشكتاش.

يذكر أن مصطفى محمد انتقل من الزمالك إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة في الانتقالات الشتوية وتوهج في المباريات الماضية بإحرازه ستة أهداف في ست مباريات بكل المسابقات وبات حديث الصحف الأوروبية التي تتحدث عن إمكانية انتقاله إلى أحد فرق البطولات الخمس الكبرى.

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