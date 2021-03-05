«صور زفاف» تتسبّب في إيقاف وتغريم لاعب الأهلي كهربا

المصدر: القاهرة -أ.ف.ب

أعلن النادي الأهلي، ثاني الدوري المصري في كرة القدم، فرض غرامة مالية بقيمة 200 ألف جنيه (10 آلاف و500 يورو) على مهاجمه الدولي، محمود عبدالمنعم «كهربا»، وحرمانه المشاركة في المباريات لمدة شهر. وكتب الأهلي عبر حسابه على «فيس بوك»: «قرر الجهاز الفني للأهلي تغريم اللاعب، محمود عبدالمنعم كهربا، 200 ألف جنيه، وحرمانه المشاركة في المباريات لمدة شهر، لعدم الالتزام».

وتأتي العقوبة التي تعرض لها كهربا عقب نشر صور للاعب في حفل زفاف أحد أصدقائه على «تويتر»، ما ترتب عليه تغيبه عن المران، أمس، دون إذن، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية تجاه فيروس «كورونا».

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