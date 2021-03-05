إصابة ديمبلي وبيكيه تعكّر أفراح «ريمونتادا» برشلونة في «الكأس»

المصدر: حميد نعمان - دبي

قدّم فريق برشلونة واحدة من أجمل مبارياته هذا الموسم، إن لم تكن الأجمل، وذلك حين قلب، أول من أمس، خسارته في ذهاب نصف نهائي كأس الملك أمام إشبيلية 2-صفر، إلى الفوز 3-صفر والتأهل إلى النهائي، بعد لحظات درامية.

ولم يعكر صفو هذه الفرحة سوى تعرض لاعبَي الفريق، الفرنسي عثمان ديمبلي، والمدافع جيرار بيكيه، للإصابة، وهما من سجّلا الهدفين الأول والثاني.

وكشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن ديمبلي شعر بآلام في ربلة الساق، فاضطر إلى مغادرة الملعب قبل نهاية الوقت الرسمي، بينما تلقى بيكيه إصابة في ركبته اليسرى.

وذكرت الصحيفة أن برشلونة يشعر بالانزعاج من الإصابتين، وينتظر الفحوص للحسم في مدى خطورتهما.

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