ضربة موجعة لريال مدريد.. "الملكي" بدون مهاجم أمام أتلتيكو

المصدر: وكالات

أعلن نادي ريال مدريد اليوم أن لاعبه ماريانو دياز سيغيب عن مواجهة أتلتيكو مدريد بديربي العاصمة الإسبانية يوم الأحد المقبل في قمة مباريات المرحلة السادسة والعشرين لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم. وتعرض دياز للإصابة خلال تعادل الريال 1 / 1 مع ضيفه ريال سوسييداد يوم الإثنين الماضي، في المرحلة الماضية للمسابقة، ليتم استبداله خلال اللقاء. وبهذا بات الريال بدون مهاجم في المباراة الصعبة، في ظل إصابة باقي اللاعبين، خاصة الفرنسي كريم بنزيمة.

أوضح الريال أن دياز، الذي خاض 15 مباراة حتى الآن هذا الموسم، تعرض لإصابة في منطقة الحوض. وجاء في بيان نشره الريال على موقعه الإلكتروني الرسمي اليوم: "عقب الفحوصات التي خضع لها لاعبنا ماريانو دياز ، من قبل القسم الطبي في ريال مدريد، تم تشخيص إصابته في منطقة الحوض. سوف تتم متابعة عملية تعافيه في الفترة المقبلة".

ولم يحدد الريال إطارا زمنيا لغياب دياز (27 عاما)، لكن من المتوقع أن يغيب لمدة أسبوعين أو ثلاثة أسابيع. وبالإضافة إلى المواجهة مع فريق المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني، من المرجح أن يغيب ماريانو دياز أيضا عن مباراة الفريق الملكي مع ضيفه إلتشي في 13 مارس الحالي.

ومن غير المتوقع أيضا أن يلحق دياز بلقاء الريال مع ضيفه أتالانتا الإيطالي بإياب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، في 20 من الشهر الحالي.

تأتي إصابة دياز، لتضاعف من معاناة الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، قبل مواجهة متصدر ترتيب الدوري الإسباني، الذي يبتعد بفارق خمس نقاط أمام الفريق الأبيض، صاحب المركز الثالث، ومازال يمتلك مباراة مؤجلة أيضا. ويسابق الفرنسي كريم بنزيمه مهاجم الريال الزمن من أجل اللحاق بمواجهة أتلتيكو، بعدما تسببت الإصابة في غيابه عن الفريق في مبارياته الثلاث الأخيرة، لكن من غير المتوقع مشاركته.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news