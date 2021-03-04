%30 حضور الجماهير في «كوبا أميركا»

المصدر: بوغوتا ■ أ.ف.ب

كشف وزير الرياضة الكولومبي بأن بلاده، وهي احدى دولتين، إلى جانب الأرجنتين ستستضيف كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أميركا)، ستسمح بحضور جماهيري بنسبة 30% من سعة الملاعب بسبب تداعيات فيروس «كورونا». وقال أرنستو لوسينا، لراديو «كاراكول»: «لا معنى لإقامة (كوبا أميركا) من دون جمهور. نحن في صدد العمل على البروتوكول الصحي للسماح بنسبة 30% من سعة الملاعب».

وقد ترتفع هذه النسبة إذا سارت خطة كولومبيا في التلقيح بحسب البرنامج الموضوع لها وفي حال تراجعت نسبة الإصابات. وحتى يومنا، تلقى 149 الف شخص جرعة اللقاح من أصل 35 مليون نسمة هو عدد سكان كولومبيا.

وتقام «كوبا أميركا»، التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة «كوفيد-19» من 11 يونيو إلى 10 من يوليو المقبلين، وهي المرة الأولى التي تقام في دولتين.

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