بيليه يتلقى لقاح «كورونا»

المصدر: برازيليا ■ د.ب.أ

تلقى أسطورة كرة القدم العالمية، البرازيلي بيليه، اللقاح ضد فيروس «كوفيد-19»، أول من أمس، ووصف ذلك باليوم الذي لا يُنسى. واستغل بيليه (80 عاماً)، هذه المناسبة لمناشدة مواطنيه على عدم الاستسلام في وجه هذه الجائحة العالمية التي تحصد 1100 شخص يومياً في البرازيل.

وكتب «الملك» على حسابه في «إنستغرام»: «يوم لا يُنسى. لقد تلقيت اللقاح!» مرفقاً هذه العبارة بصورة له وهو يرتدي الكمامة ويرفع إبهامه لدى قيام شخص بتلقيحه. ولم يشأ المكتب الإعلامي لبيليه الإفصاح عن مكان تلقي النجم البرازيلي السابق، أو أي نوع من اللقاح خضع له، أو اذا كانت الجرعة الأولى أو الثانية.

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