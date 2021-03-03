لجنة الكفاءة المالية في السعودية تنذر عدة أندية بينها النصر والاتحاد

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن لجنة الكفاءة المالية وجهت إنذارا لعدد من أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، بسبب تأخرها في تسليم مستندات مالية في وقتها المطلوب.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن أندية الاتحاد والنصر والوحدة والعين من دوري المحترفين، والتقدم والصفا والعربي واللواء والمجزل وبيشة وحطين من دوري الدرجة الأولى، تلقت تحذيرات من لجنة الكفاءة المالية لعدم استجابتها لمراسلات عدة.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الأندية وضعت نفسها في حرج مع اللجنة، التي تراجع شهريا المخالفات المالية والجدولة المقدمة في فترة إصدار شهادة الكفاءة المالية.

يذكر أن لجنة الكفاءة المالية هي لجنة فرعية ضمن استراتيجية دعم الأندية، تتكون من ممثلي الإدارات القانونية والمالية في وزارة الرياضة السعودية، إضافة إلى ممثلين من الاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين، وممثل من فريق عمل استراتيجية دعم الأندية ومراجع مالي خارجي.

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