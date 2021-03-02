كأس أوروبا تواجه "المجهول".. ورئيس وزراء بريطانيا يعرض المساعدة

المصدر: وكالات

يصادف غداً، الثالث من مارس العد التنازلي لبقاء 100 يوم على انطلاق كأس أوروبا لكرة القدم، وسط الكثير من عدم اليقين بشأن كيفية ومكان إقامة البطولة التي تم تأجيلها من الصيف الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المقرر إقامة المباراة الافتتاحية بين تركيا وإيطاليا في 11 يوليو على الملعب الأولمبي في العاصمة روما، فيما يستضيف ملعب ويمبلي في العاصمة الانجليزية لندن سبع مباريات في البطولة، بما فيها مواجهتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

وكان قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "ويفا" بتنظيم المنافسة لأول مرّة في 12 مدينة مختلفة على امتداد القارة العجوز احتفاء بالذكرى الستين لتأسيسها، تحديًا لوجستيًا حتى قبل قيود السفر المشددة التي فرضتها العديد من البلدان بسبب كوفيد-19. وتمكنت كرة القدم النخبة في الدرجات الاولى في غالبية الدوريات الاوروبية من الاستمرار بفضل بروتوكولات صحية صارمة وضعتها منذ الموسم الماضي، ولكن خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير وفي ملاعب خالية من الحماس والاثارة.

في المقابل عرض رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون المساعدة بأن تستضيف بلاده مباريات إضافية. وقال جونسون في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم:" نحن نستضيف بطولة أمم أوروبا. نستضيف الدور قبل النهائي والنهائي". وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قال :"إذا كانت هناك أي مباريات ينبغي استضافتها، نحن جاهزون لاستضافتها بكل تأكيد". وبسبب المشاكل الحالية التي تسبب بها فيروس كورونا، يتم دراسة حلول أخرى لتنظيم البطولة. حتى الآن، حصل أكثر من ثلث البالغين في بريطانيا على لقاح فيروس كورونا.

وفي ضوء التحديات اللوجستية، تم نقل عدد من مباريات دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" في الأسابيع الأخيرة إلى ملاعب محايدة نتيجة قيود السفر التي فرضها بعض البلدان للحد من انتشار السلالات الجديدة من الفيروس، يصر الاتحاد القاري حتى الآن على إقامة (يورو) في 12 مدينة هي لندن، غلاسكو، دابلن، أمستردام، كوبنهاغن، سان بطرسبرغ، بلباو، ميونيخ، بودابست، باكو، روما وبوخارست.

إلا أن ويفا منح مهلة لتلك المدن حتى أوائل ابريل المقبل، للإبلاغ عما إذا كانت في وضع يسمح لها باستقبال المشجعين في الملاعب وما هي النسبة الاستيعابية.

وقال السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الاوروبي للعبة في يناير الفائت "المشجعون يشكلون جزءا كبيرًا من ميزة كرة القدم". وتابع "يجب أن نفسح المجال أمامنا للسماح بعودتهم الى الملاعب".

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