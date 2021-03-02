الأزمة تقترب بين ليفربول والمنتخب المصري.. محمد صلاح السبب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يستعد فريق ليفربول الإنجليزي لبحث كيفية الرد على الاتحاد المصري لكرة القدم، الذي من المتوقع أن يبدأ مخاطبة الجانب الإنجليزي، بعد التوقف الدولي في شهر مارس الحالي، بشأن الاستعانة بنجم وهداف فريق ليفربول والدوري الإنجليزي محمد صلاح.

وكشفت صحف إنجليزية أن من المحتمل حدوث أزمة بين الجانبين، بسبب تصريح مدرب المنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب، الذي أكد فيه أن صلاح على رأس قائمة المنتخب الأولمبي المصري في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، الصيف المقبل، وهو ما يتعارض مع بداية الموسم الجديد في الدوري الإنجليزي، المقرر في 7 أغسطس 2021.

وأشارت صحيفة "ميرور" إلى أن الاتحاد المصري لم يتحدث بعد مع ليفربول بهذا الطلب، الذي من المرجح أن يتسبب في مشكلات لـ"الريدز" الموسم المقبل، حيث تقام فعاليات دورة الألعاب الأولمبية المؤجلة من صيف 2020، في الفترة ما بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.

وكان مدرب المنتخب المصري شوقي غريب، قد أكد في تصريح تلفزيوني أن محمد صلاح على رأس القائمة الأولية، لكن يتبقى قرار ناديه الإنجليزي، ومن المقرر أن يبدأ موسم 2021/22 في الدورى الإنجليزى الممتاز 7 أغسطس، ما يعنى غياب محمد صلاح عن فترة إعداد الفريق الإنجليزي، إضافة إلى غيابه عن مباراة واحدة على الأقل فى الدوري الإنجليزي.

وأكد شوقي غريب في تصريح سابق أن الفريق المصري المشارك في الأولمبياد سيقوده محمد صلاح، وحارس مرمى الأهلي محمد الشناوي إلى جانب لاعب آخر.

ويتصدر محمد صلاح ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 17 هدفاً، متقدماً بفارق هدفين على البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد، وثلاثة أهداف أمام هاري كين مهاجم توتنهام.

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