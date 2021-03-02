الشرطة الإسبانية تداهم مقر برشلونة.. واعتقال مسؤولين

المصدر: برشلونة - أ.ف.ب

ذكر متحدث باسم الشرطة الإقليمية في كاتالونيا، أن الأخيرة داهمت أمس مقر نادي برشلونة، ثاني الدوري الإسباني في كرة القدم، وقامت بـ«اعتقالات» عدة في إطار عملية استهدفت، بحسب وسائل إعلام، الرئيس السابق جوزيب ماريا بارتوميو، وذلك قبل ستة أيام من انتخاباته الرئاسية.

ورفض المتحدث باسم الشرطة الإقليمية الكاتالونية الكشف عن هويات المعتقلين، واكتفى بالإشارة إلى أن رجال الشرطة «بصدد القيام باعتقالات».

لكن وفقاً لوسائل إعلام عدة، بما فيها راديو «كادينا سير» الذي يكون على دراية جيدة بشؤون نادي البلاوغرانا، فإن بارتوميو هو أحدهم.

وبحسب الإعلام الإسباني، فإن عملية المداهمة والتفتيش في مقر برشلونة مرتبطة بالتحقيق في قضية «بارسا غايت» التي ظهرت قبل عام.

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