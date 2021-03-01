بالصور.. حلويات فاخرة تدخل شارابوفا نادي أغنى 10 سيدات في روسيا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دخلت نجمة التنس الروسية المعتزلة، ماريا شارابوفا، صاحبة شركة "Sugarpova" للحلويات الفاخرة، نادي أغنى 10 سيدات في روسيا، حصلن على ثروتهن بأنفسهن.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" أن "شارابوفا، البالغة من العمر 33 عاماً، والقاطنة حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية، جنت ثروة بلغت نحو 325 مليون دولار، خلال مسيرتها الاحترافية، وتحتل المركز العاشر في قائمة أغنى سيدات روسيا حصلن على ثروتهن بأنفسهن "self-made"، وذلك وفقا لمجلة "فوربس" الشهيرة، المهتمة بإحصاء الثروات ومراقبة نمو المؤسسات والشركات المالية حول العالم.

يذكر أن ماريا شارابوفا أعلنت، في أواخر شهر ديسمبر الماضي، موافقتها على الزواج من رجل الأعمال البريطاني، ألكسندر جيلكس، حيث نشرت مجموعة صور وفيديوهات تجمعهما عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام".

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