غوارديولا جديد يدرب برشلونة تحت إدارة لابورتا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" بأن المرشح لرئاسة نادي برشلونة لكرة القدم خوان لابورتا استقر على المدرب الجديد للفريق الكاتالوني في حال تقرر رحيل المدرب الحالي الهولندي رونالد كومان الذي لم يقنع في مسيرته الحالية مع النادي، وبات قريب من الخروج مبكراً من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان الفرنسي (1-4 ذهاباً).

وقالت الصحيفة أن لابورتا الذي قاد برشلونة لإنجازات تاريخية بين عامي 2003 و2010، يفكر في تعيين مدرب أرسنال الحالي الإسباني ميكيل أرتيتا مديراً فنياً لبرشلونة لحظة تسلمه مقاليم القيادة الإدارية في النادي خصوصاً أن أرتيتا يعرف ببواطن الأمور في "البلوغرانا" لكونه عمل سابقاً مساعداً للمدرب الأسطوري لبرشلونة بيب غوارديولا في مانشستر سيتي الإنجليزي وتشرّب من خبرات الأخير مما يعني أن برشلونة في طريقه لاستعادة أمجاده الغابرة بالآلية نفسها التي كان عليها في زمن غوارديولا.

يذكر أن جماهير برشلونة تترقب عودة لابورتا إلى قيادة النادي خلال الانتخابات المقررة الأحد المقبل ويتنافس فيها ثلاثة مرشحين هم: لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا.

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