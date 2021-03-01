تأجيل مباراة ضمك والشباب في الدوري السعودي بسبب ظروف الطيران

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

قررت لجنة المسابقات التابعة لرابطة الدوري السعودي في كرة القدم، تأجيل مباراة ضمك وضيفه الشباب ضمن المرحلة الـ21، إلى اليوم، بعدما كانت مقررة أمس.

وقالت اللجنة، في بيان مقتضب، إنها قررت تأجيل مواجهة الفريقين لمدة 24 ساعة، بسبب ظروف الطيران.

وسيقام اللقاء اليوم في تمام الساعة الثالثة وخمس دقائق عصراً بتوقيت السعودية، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويتصدّر الشباب الدوري برصيد 41 نقطة، فيما يقبع ضمك في المركز الـ15 قبل الأخير برصيد 17 نقطة.

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