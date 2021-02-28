السوري عمر السومة يمر بأزمة حقيقية في الدوري السعودي

المصدر: محمد الحتو - دبي

سجل النجم السوري عمر السومة رقماً سلبياً هو الأول له منذ انضمامه إلى صفوف أهلي جدة في عام 2014، بعدما أخفق في التهديف للمباراة الرابعة على التوالي في الدوري السعودي لكرة القدم.

وأثر تراجع مستوى عمر السومة في نتائج الأهلي الذي تجمد رصيده عند 35 نقطة في المركز الثالث بخسارته أمام الفيصلي 1-2، السبت، ضمن الجولة 21 من الدوري، مقابل 41 نقطة للشباب المتصدر و36 نقطة للهلال الوصيف، قبل مواجهتي الأخيرين في الجولة نفسها.

ويتأخر السومة على لائحة ترتيب الهدافين إذ لم يسجل سوى تسعة أهداف وضعته في المركز العاشر، في وقت يتصدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز القائمة بـ 14 هدفاً.

وما يعكس تراجع مستوى السومة عدم قدرته على التسجيل حتى من علامة الجزاء، إذ أضاع ضربة جزاء أمام مرمى الفيصلي الأمر الذي قد يضاعف من الحالة النفسية السيئة للاعب.

وكان السومة قد حصل على لقب هداف الدوري السعودي في ثلاثة موسم على التوالي (2014 - 2015، 2015 - 2016، 2016 -2017)، بينما حل وصيفاً في ثلاث مواسم.. وتالياً أهداف النجم السوري طوال ظهوره في الدوري السعودي:



موسم 2019 - 2020:

عبد الرزاق حمد الله (هداف الدوري) 29 هدف

عمر السومة (ثالث الهدافين) 19 هدف

موسم 2018 - 2019:

عبد الرزاق حمد الله (هداف الدوري) 35 هدف

عمر السومة (خامس الهدافين) 19 هدف

موسم 2017 - 2018:

روني فرنانديز (هداف الدوري) 13 هدف

عمر السومة (وصيف الهدافين) 11 هدف

موسم 2016 - 2017:

عمر السومة (هداف الدوري) 24 هدف

موسم 2015 - 2016:

عمر السومة (هداف الدوري) 27 هدف

موسم 2014 - 2015:

عمر السومة (هداف الدوري) 22 هدف

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