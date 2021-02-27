فوز ساحق لسان جيرمان على ديجون برباعية نظيفة

المصدر: وكالات

قلص باريس سان جيرمان الفارق الذي يفصله عن ليل في صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه ديجون 4 / صفر اليوم السبت في المرحلة السابعة والعشرين من المسابقة، التي شهدت اليوم أيضا فوز ميتز على مضيفه بوردو 2 / 1 .

وسجل النجم كيليان مبابي ثنائية لباريس سان جيرمان، ليرفع اللاعب رصيده إلى 18 هدفا في صدارة قائمة هدافي الدوري الفرنسي.

وافتتح مويس كين التسجيل لباريس سان جيرمان في الدقيقة السابعة، ثم أضاف مبابي الهدف الثاني للفريق من ضربة جزاء في الدقيقة 32 .

وبعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، سجل مبابي الهدف الثاني له والثالث لسان جيرمان ثم أضاف البرتغالي دانيلو بيريرا الهدف الرابع للفريق في الدقيقة 82 .

وأسكن جوليان دراكسلر الكرة في شباك ديجون مرتين في الدقيقتين 36 و74 لكن الحكم لم يحتسب هدفا في المرتين بداعي التسلل.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة ليصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر ليل، الذي يلتقي ستراسبورج غدا الأحد ، وبفارق نقطتين أمام ليون صاحب المركز الثالث والذي يحل ضيفا على مارسيليا في ختام منافسات المرحلة غدا، بينما تجمد رصيد ديجون عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.

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