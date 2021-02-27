تقرير جديد يكشف رواتب ليفربول.. والفرق بين محمد صلاح وماني

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف تقرير إنجليزي جديد عن قيمة الرواتب، التي يحصل عليها لاعبو فريق ليفربول حامل لقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، ومن هو اللاعب الأعلى راتباً في الفريق. وطبقا لما نشرته صحيفة (ذا صن) البريطانية فهداف الفريق النجم المصري محمد صلاح، يتصدر قائمة اللاعبين الأعلى حصولاً على الرواتب في ليفربول، ويحصل على 200 ألف جنية استرليني في الأسبوع، بإجمالي راتب سنوي يصل إلى 10.4 ملايين جنيه استرليني، ويأتي في المرتبة الثانية الإسباني تياغو ألكانتارا، القادم من بايرن ميونيخ براتب أسبوعي 192 ألف جنيه استرليني، ثم البرازيلي فيرمينو، والهولندي فيرجيل فان دايك بـ 180 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وكان صلاح أشعل المواقع العالمية عندما فتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة، بينما أكد التقرير البريطاني أن ليفربول يريد بقاء اللاعب ويقوم بكل ما يملك حتى لا ينتقل إلى الدوري الإسباني.

وطبقا لتقرير الرواتب فإن منافس صلاح في الفريق السنغالي ساديو ماني، يحصل على نصف راتب صلاح، أي ما يعادل 100 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، ويتساوى مع ماني: جويل ماتيب وفابينيو، في حين يحصل نابي كيتا وألكسندر أوكسلاد تشامبرلين (120 ألف جنيه استرليني)، وجوردان هندرسون وجيمس ميلنر (140 ألف جنيه استرليني) وهما قائدي الفريق الإنجليزي.

ويحصل أفضل حارس مرمى في العالم، والذي يعاني مؤخراً، البرازيلي أليسون بيكر، على 90 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وجيني فينالدوم على 75 ألف جنيه، وأندرو روبيرتسون على 50 ألفا، وترينت ألكسندر أرنولد على 40 ألفا، بينما يحصل جو غوميز على 28 ألفا فقط.

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