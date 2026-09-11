رئيس وزراء سنغافورة يتصدر قائمة الأعلى أجراً عالمياً

من المقرر أن يصبح رئيس وزراء سنغافورة، لورانس وونغ، صاحب أعلى راتب بين القادة السياسيين في العالم، بعدما أعلنت الحكومة السنغافورية زيادة رواتب الوزراء، التي تعد بالفعل من بين الأعلى عالمياً، اعتباراً من 15 أكتوبر المقبل.

وبموجب الزيادة الجديدة، سيرتفع الراتب السنوي لوونغ بنسبة تبلغ نحو 64%، ليصل إلى 3.6 ملايين دولار سنغافوري، أي ما يعادل نحو 2.1 مليون جنيه إسترليني (نحو 2.845 مليون دولار أميركي)، مقارنة بنحو 2.2 مليون دولار سنغافوري، أو ما يقارب 1.3 مليون جنيه إسترليني، كان يتقاضاها في السابق.

وتتبنى سنغافورة سياسة دفع رواتب مرتفعة لقادتها السياسيين بهدف استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات، إلى جانب الحد من مخاطر الفساد، إلا أن مستويات أجور المسؤولين تظل قضية مثيرة للجدل داخل الدولة الآسيوية الصغيرة، لاسيما في ظل الفارق الكبير بين رواتب كبار المسؤولين ومتوسط دخل المواطنين السنغافوريين.

ويبلغ متوسط أجر العامل العادي في سنغافورة نحو 5775 دولاراً سنغافورياً شهرياً، الأمر الذي يجعل مسألة الزيادات الكبيرة في رواتب الوزراء ورئيس الحكومة موضع تدقيق واهتمام من جانب الرأي العام.

وأقر وونغ بحساسية قضية رواتب المسؤولين السياسيين، خلال خطاب ألقاه في البرلمان أخيراً، واصفاً إياها بأنها قضية شائكة ومثيرة للمشاعر، في ظل إدراكه لحجم الفارق بين ما يتقاضاه كبار المسؤولين وما يحصل عليه معظم المواطنين.

وقال وونغ إن المبالغ التي يتقاضاها المسؤولون السياسيون «تفوق ما يتقاضاه معظم المواطنين»، مؤكداً أنه يتفهم تماماً أسباب التدقيق الذي يجريه السنغافوريون في هذه الرواتب، وكذلك المشاعر القوية التي تثيرها القضية لدى كثير منهم.

وفي محاولة للتعامل مع الانتقادات المحتملة بشأن زيادة راتبه، تعهد وونغ بالتبرع بقيمة الزيادة التي سيحصل عليها في راتبه للأعمال الخيرية على مدار السنوات الخمس المقبلة.

ومع ذلك، شدد رئيس الوزراء السنغافوري على أن القضية، من وجهة نظره، لا تتعلق بالراتب وحده، وإنما بمستقبل القيادة السياسية في البلاد، وقدرتها على إدارة شؤون الدولة بكفاءة.

وأضاف أن الأمر «يتعلق في النهاية بما إذا كانت سنغافورة ستواصل التمتع بجودة القيادة السياسية التي نحتاجها للمضي قدماً بالبلاد، وخدمة السنغافوريين على النحو الأمثل في السنوات المقبلة».

وتبرز قيمة راتب رئيس الوزراء السنغافوري بشكل أكبر عند مقارنتها برواتب قادة دول أخرى، حيث يتقاضى رئيس وزراء المملكة المتحدة نحو 170.17 ألف جنيه إسترليني سنوياً، في حين يبلغ دخل الرئيس الأميركي نحو 296 ألف جنيه إسترليني، وفقاً لبيانات مؤسسة «بوليتيكال سلاري»، وهي مؤسسة غير ربحية متخصصة في رصد رواتب السياسيين.

وصنفت المؤسسة رئيس وزراء سنغافورة باعتباره صاحب أعلى راتب بين القادة السياسيين في العالم، فيما يأتي الرئيس التنفيذي لهونغ كونغ في المرتبة الثانية عالمياً، بدخل سنوي يبلغ نحو 532 ألف جنيه إسترليني، يليه الرئيس السويسري بدخل سنوي يصل إلى 448 ألف جنيه إسترليني.

ولن تقتصر الزيادات الجديدة في سنغافورة على رئيس الوزراء، حيث سيشهد الوزراء أيضاً ارتفاعاً في رواتبهم، لكن على مراحل.

فالوزير المبتدئ، الذي كان يتقاضى في السابق نحو 1.1 مليون دولار سنغافوري سنوياً، سيحصل الآن على ما يصل إلى 1.8 مليون دولار سنغافوري سنوياً، بحسب مستوى أدائه وحجم المسؤوليات الموكلة إليه.

عن «الإندبندنت»