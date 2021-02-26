تغريدة مؤثرة لبطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان قبل وفاته

المصدر: متابعات - محمد الحتو

ذكرت صحيفة الوطن الكويتية بأن بطل الراليات الكويتي صلاح بن عيدان قد توفي اليوم الجمعة، بعد صراع مع المرض.

وكان بن عيدان قد كتب قبل أيام عبر حسابه في "تويتر": "يوم وفاتي أزيلو ما بصدوركم علي و أعفو عن زلاتي و سامحوني و اذكروني بدعوه فإن الموت لا يطلب رأي ربما يكون يومي قريب اللهم إني أسألك قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفره".

يذكر أن بن عيدان من أبرز الرياضيين في الكويت ورفع علم الكويت في محافل دولية عدة في سباقات السرعة والراليات.

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