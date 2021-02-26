إبراهيموفيتش يعتبر رونالدو أفضل لاعب في التاريخ

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشف مهاجم فريق ميلان الإيطالي، النجم السويدي زلاتان عن اللاعب الأفضل في رأيه بتاريخ الكرة، وقال إن الأمر يتعلق بالنجم البرازيلي التاريخي رونالدو، قائلا إنه يتفوق على النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

وقالت صحيفة "ماركا" إنه ليس سرا أن إيبرا معجب بشدة برونالدو. وقال اللاعب السويدي خلال مشاركته في لقاء مع قناة "ديسكفري" إن "رونالدو ظاهرة حقيقية". وتابع: بالنسبة لي هو أعظم لاعب في التاريخ، الطريقة التي يتحرك بها ويسجل تجعله الافضل بدون منازع". وسخر إيبرا من اللاعبين اليوم، وقال إنهم يلعبون "خمس دقائق ويعتبرون الأفضل"، بينما شدد على أنه سعيد بأن يكون من المدرسة القديمة للنجوم.

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