كلوب خارج ليفربول 2022.. تعرف إلى وجهته المقبلة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي لن يستمر حتى نهاية عقده مع "الريدز" الذي سينتهي في صيف 2024، مشيرة إلى أنه سيتحول لتدريب المنتخب الألماني خلفاً لمواطنه خواكيم لوف بعد انتهاء بطولة كأس العالم المقبلة 2022.

ويمر كلوب حالياً بأزمة كبيرة مع ليفربول بعدما تلقى أربع خسائر متتالية في الدوري الإنجليزي ليفقد فرصة الحفاظ على لقبه الذي توج به الموسم الماضي، إذ يحتل "الريدز" حالياً المركز السادس برصيد 40 نقطة متأخراً عن مانشستر سيتي بفارق 19 نقطة.

وقالت الصحيفة" "إن كلوب قد يغادر ليفربول في صيف 2022، مما يمنحه ستة أشهر من الراحة قبل تولي قيادة منتخب الماكينات أوائل عام 2023، ليقود الفريق في بطولة أوروبا في العام التالي".

وأضافت: "ارتبط اسم كلوب بتدريب منتخب بلاده، بعد الخروج غير المتوقع للمانشافت من دور المجموعات في مونديال روسيا عام 2018".

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