بالفيديو: حادث سير مروع لأسطورة الغولف تايغر وودز

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نجا أسطورة الغولف الأميركي تايغر وودز من حادث سير مروع في لوس أنجلوس، الثلاثاء، لكنه خضع إلى عملية جراحية في ساقه اليمنى.

ونقلت وسائل إعلام عالمية منها قناة "كي إيه بي سي" الأميركية عن أنيش ماهاجان الطبيب المشرف على علاج تايغر وودز بأن بطل الغولف العالمي خضع لعملية جراحية لإصلاح إصابات خطيرة في العظام في أسفل ساقه اليمنى وكاحله، باستخدام المسامير والدبابيس لتثبيت قدمه وكاحله.

وذكرت القناة أن تايغر وودز كان محظوظاً جداً للنجاة من الحادث، خصوصاً أن سيارته انقلبت مرات عدة، غير أنه تلقى الإسعافات اللازمة، مشيرة إلى أنه مستيقظ حالياً، ويتعافى في غرفته بالمستشفى.

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