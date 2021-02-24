موقف محمد صلاح من الانضمام لمنتخب مصر في مباراة كينيا

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

كشفت وسائل إعلام مصرية عن موقف اللاعب الدولي المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح، من الانضمام إلى منتخب مصر خلال المعسكر القادم في مارس المقبل لخوض مباراة كينيا في تصفيات أمم إفريقيا، وعن اللاعبين الدوليين المقرر وجودهم خلال هذا المعسكر.

وكان محمد صلاح قد غاب عن منتخب مصر الفترة الماضية، ولم يشارك في أي مباراة للفراعنة منذ رحيل المدرب السابق أغيري، عقب الإخفاق في أمم إفريقيا 2019، حيث غاب صلاح عن معسكر مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر 2019 للإصابة، بينما غاب عن المعسكر الثاني لمباراتي الذهاب والإياب أمام توغو يومي 14 و17 نوفمبر 2020، لإصابته بفيروس كورونا.

وطبقاً لوسائل إعلام مصرية فإن اتحاد الكرة قرر توفير طائرة خاصة لبعثة المنتخب المصري خلال رحلتها إلى كينيا لخوض مباراة تصفيات أمم إفريقيا في مارس المقبل، وعن موقف محمد صلاح، فإن الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة حسام البدري، حسم بشكل مبدئي قائمة المحترفين الذين سيتم استدعاؤهم لمباراة كينيا، وهم لاعب وهداف ليفربول محمد صلاح، ولاعب الأرسنال محمد النني، ولاعب اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي، ولاعب أستون فيلا محمود تريزيغيه، ولاعب غالاتا سراي التركي مصطفى محمد.

ويتصدر المنتخب المصري مجموعته الإفريقية برصيد ثماني نقاط، وهو الرصيد نفسه لفريق جزر القمر، ثم تأتي كينيا في المركز الثالث ولها ثلاث نقاط، ثم توغو بنقطة واحدة.

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