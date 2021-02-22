بالفيديو: لاعبو ريال مدريد يتسلمون سيارات جديدة

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تسلم لاعبو ريال مدريد الإسباني، اليوم الإثنين، سياراتهم الجديدة من "أودي"، وفقاً للتقليد السنوي الذي درجت عليه شركة السيارات أحد الرعاة الرسميين للنادي الملكي.

ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد على "تويتر" فيديو للاعبين وهم يتسلمون السيارات الجديد بفئات وطرازات مختلفة، وذلك قبل المواجهة المرتقبة للفريق مع نظيره أتلانتا الإيطالي الأربعاء (الساعة 12:00 بتوقيت الإمارات) في ذهاب الدور الـ 16 من دوري أبطال آوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news