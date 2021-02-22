بالفيديو والصور: فريق "ألفا روميو" يكشف عن سيارته المنافسة في سباقات "الفورمولا1"

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف فريق "ألفا رميو" رسمياً، عن سيارته "C41" المنافسة في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1" للموسم الجديد 2021، وذلك في حفل أقيم في مدينة وارسو البولندية.

ويشارك الفريق وللموسم الثاني على التوالي، مع سائقيه، الفنلندي كيمي رايكونن بطل العالم لموسم 2007، والذي أصبح السائق الأكثر خبرة في تاريخ "الفورمولا1"، بجانب الإيطالي الشاب أنطونيو جيوفينازي الذي يحظى بدعم فريق "فيراري" خصوصاً أن سيارة "ألفا روميو" تتكل على خدمات محركات فيراري.

ويطمح الفريق الإيطالي، في موسم 2021، تقديم مستويات أفضل من الموسم الماضي، على أثر معاناة كبيرة في تدهور أداء وحدة طاقة فيراري، بالترافق مع مواجهة السيارة لعدة نقاط ضعف، حالت دون إمكانية تسجيل عدد كبير من النقاط، والاكتفاء بالمركز الثامن في ترتيب بطولة العالم للصانعين، مع التفوق على فريقي هاس ووليامز الذين حل بالمركزين التاسع والعاشر.

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