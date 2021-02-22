ميسي يحطم رقمين قياسيين في ليلة تعثر برشلونة أمام قادش

المصدر: جوني جبور - دبي

كشفت شبكة "أوبتا" للإحصاءات بأن النجم الأرجنتيني ميسي (33 عاماً)، حطم رقمين قياسيين جديدين مع فريق برشلونة، رغم خروج الفريق الكتالوني، الأحد، بنتيجة التعادل أمام ضيفه قادش بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم لحساب الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وأوضحت الشبكة أن ميسي شارك في مباراته رقم 506 بقميص فريق برشلونة، محطماً بذلك الرقم القياسي لزميله السابق تشافي هيرنانديز، كأكثر اللاعبين مشاركة في مباريات الدوري الإسباني مع العملاق الكتالوني.

وأكدت أوبتا" أن نجاح "البرغوث" في زيارة شباك قادش، وتسجيله هدف فريقه في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، جعل من "قادش" الضحية الـ 38 ضمن فرق الدوري الإسباني التي يزور شباكها ميسي من أصل 40 نادياً، في رقمٍ قياسي جديد.

كما أشارت شبكة الإحصاءات، أن الأرجنتيني تمكن في لقاء "قادش" من التسجيل في المباراة السادسة على التوالي في "الليغا"، وذلك للمرة الأولى منذ تحقيقه السجل ذاته في موسم 2019، إذ أحرز ميسي 9 أهداف في أخر 6 جولات من دوري الموسم الحالي، رافعاً رصيده إلى 16 هدفاً، وفارضاً نفسه شريكاً على صدارة الدوري الإسباني مع زميله السابق في برشلونة، الأوروغوياني، لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد.

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