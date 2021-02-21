قطار مانشستر سيتي يعبر أرسنال بهدف ستيرلينج في الدوري الإنجليزي

المصدر: وكالات

قدم مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو استعادة لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، الذي فقده في الموسم الماضي، بعدما تغلب 1 / صفر على مضيفه أرسنال اليوم الأحد في قمة مباريات المرحلة الخامسة والعشرين للمسابقة.

وواصل مانشستر سيتي، الذي حقق فوزه الثالث عشر على التوالي في البطولة، التحليق في صدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، في حين تجمد رصيد أرسنال، الذي تلقى خسارته الحادية عشر في المسابقة خلال الموسم الحالي، عند 34 نقطة في المركز العاشر.

تقمص رحيم ستيرلينج دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر سيتي الوحيد في الدقيقة الثانية، ليكبد أرسنال خسارته الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة بالبطولة، ويقود فريقه لحصد فوزه الثامن عشر على التوالي بمختلف المسابقات.

ويرجع آخر تعثر لمانشستر سيتي إلى 15 كانون أول/ديسمبر الماضي، حينما تعادل 1 / 1 مع ضيفه ويست بروميتش ألبيون بالمرحلة الثالثة عشر للدوري الإنجليزي.

يأتي هذا الفوز، ليمنح مانشستر سيتي دفعة معنوية لا بأس بها، قبل لقائه مع مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوم الأربعاء القادم في ذهاب دور الستة عشر لبطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحلم الفريق السماوي بالفوز بها للمرة الأولى في تاريخه.

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