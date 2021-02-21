اليابانية أوساكا تحرز لقب بطولة أستراليا للتنس

المصدر: ملبورن - أ.ف.ب

أحرزت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة ثالثة عالمياً، لقبها الرابع في البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب أمس، بعد فوزها في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة على الأميركية جنيفر برايدي 6-4 و6-3 في 77 دقيقة في ملبورن.

وهذا التتويج الثاني لأوساكا (23 عاماً) في أستراليا بعد 2019، علماً بأنها توّجت أيضاً بلقبي فلاشينغ ميدوز الأميركية في 2018 و2020. وسترتقي في التصنيف الجديد للاعبات المحترفات على مستوى العالم، والذي يصدر غداً الإثنين إلى المركز الثاني عالمياً وبرايدي إلى الـ13.

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