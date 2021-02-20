بايرن ميونخ يتعرض لكبوة جديدة في الدوري الألماني

المصدر: وكالات

تعرض حامل اللقب بايرن ميونخ لكبوة جديدة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) وخسر أمام مضيفه آينتراخت فرانكفورت 1 / 2 اليوم السبت في المرحلة الثانية والعشرين من المسابقة.

وفي مباريات اخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تغلب شتوتجارت على مضيفه كولون 1 / صفر ويونيون برلين على مضيفه فرايبورج 1 / صفر وماينز على مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ 2 / 1 .

وتجمد رصيد بايرن ميونخ في الصدارة عند 49 نقطة بفارق خمس نقاط أمام لايبزج صاحب المركز الثاني، الذي يمكنه تقليص الفارق عبر مباراته في المرحلة نفسها المقررة أمام هيرتا برلين غدا الأحد، بينما رفع آينتراخت فرانكفورت رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف فقط خلف فولفسبورج.

وجاءت هزيمة بايرن ميونخ في مباراة اليوم، بعد أن سقط في فخ التعادل أمام أرمينيا بيليفيد 3 / 3 يوم الاثنين الماضي في المرحلة الحادية والعشرين من المسابقة.

وأنهى آينتراخت فرانكفورت الشوط الأول للمباراة متقدما بهدفين سجلهما دايتشي كامادا وأمين يونس في الدقيقتين 12 و31 ثم رد بايرن ميونخ بهدف وحيد في الشوط الثاني سجله النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 53 .

وتغلب شتوتجارت على مضيفه كولون بهدف وحيد سجله ساسا كالادزيتش في الدقيقة 49، ليرفع شتوتجارت رصيده إلى 29 نقطة في المركز العاشر ويتجمد رصيد كولون عند 21 نقطة في المركز الرابع عشر.

كذلك تغلب يونيون برلين على مضيفه فرايبورج بهدف وحيد أحرزه جريسشا بورميل في الدقيقة 64، ليرتفع رصيد يونيون برلين إلى 33 نقطة ويقفز إلى المركز السابع ويتجمد رصيد فرايبورج عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وحقق ماينز انتصارا صعبا أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ وتغلب عليه 2 / 1، حيث كادت المباراة أن تنتهي بالتعادل 1 / 1 ، لكن كيفن شتوجر خطف هدف الفوز لماينز في الدقيقة 86 .

وارتفع رصيد ماينز إلى 17 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير بينما تجمد رصيد مونشنجلادباخ عند 33 نقطة في المركز الثامن

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