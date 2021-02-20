تعرّف إلى ترتيب الدوري الإنجليزي وموقف محمد صلاح في صدارة الهدافين

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

يبدو أن استعادة مانشستر سيتي للقب الدوري الإنجليزي أصبحت مسألة وقت ليس أكثر، بعدما غرد في الصدارة منفردا في الجولات الماضية وبعد مرور 24 جولة وخوض مبارياته المؤجلة، ووصل إلى النقطة 56، بفارق 10 نقاط عن أقرب منافسيه فريق مانشستر يونايتد.

وكان حامل لقب الدوري الإنجليزي، ليفربول، قد تعرض لسلسلة من النتائج السلبية أبعدته عن الصدارة، بل واستقر في المركز السادس برصيد 40 نقطة بفارق 16 نقطة عن السيتي، وذلك بسبب تعرض عدد كبير من نجومه إلى إصابات إضافة إلى هبوط مستوى أفضل حارس في العالم البرازيلي أليسون.

ويأتي في المركز الثالث ليستر سيتي برصيد 46 نقطة، ثم تشيلسي برصيد 42 نقطة في المركز الرابع، ويأتي ويست هام في المركز الخامس وله 42 نقطة أيضاً ثم ليفربول، وإيفرتون سابعاُ بـ37 نقطة، قبل قمة ستجمع الفريقين اليوم.

وفي صدارة الهدافين يأتي النجم محمد صلاح هداف ليفربول والدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفاً، ويقترب منه هداف مانشستر يونايتد برونو فيرنانديز وله 14 هدفا، بينما يأتي نجمي توتنهام هاري كين، وهيونج مين، برصيد 13 هدفاً لكلاً منهما ثم لاعب إيفرتون دومينيك برصيد 13 هدف.

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