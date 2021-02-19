بالفيديو والصور: "ألفا توري" يكشف عن سيارته المنافسة في "الفورمولا1" للموسم الجديد

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف فريق "ألفا توري" عن سيارته الجديدة "إيه تي 02"، المنافسة في بطولة العالم لسباقات الجائزة الكبرى "الفورمولا1" للموسم 2021، ويعول عليها الفريق مع كل من سائقيه الفرنسي بيار غاسلي، والياباني الواعد يوكي تسونودا بطل "الفورمولا2" للموسم الماضي، مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها الفريق الموسم الماضي، خاصة مع فوز سائقه "غاسلي" في سباق جائزة "مونزا" الإيطالية.

وبات "ألفا توري" ثاني فرق البطولة التي يتم الكشف عن سيارته لموسم 2021، بعد فريق "ماكلارين"، ويواصل "ألفا توري" الذي كان يعرف سابقاً باسم "تورو روسو"، اتكاله في موسم 2021 على محركات هوندا التي سبق وأن تزود بها منذ موسم 2018، والتي منحته الموسم الماضي أداء قوياً ومنافساً في جولات البطولة، كان وراء نجاحه في إنهاء الموسم في المركز الرابع لبطولة الصانعين.

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