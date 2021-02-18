بالفيديو.. رونالدو يثير سخرية "التواصل الاجتماعي" في مباراة بورتو

المصدر: حميد نعمان - دبي

كان نجم هجوم يوفنتوس الإيطالي، كريستيانو رونالدو مثار سخرية واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب لقطات طريفة في لقاء فريقه ضد مضيفه بورتو في ملعب دراغاو بالبرتغال، حيث خسر اليوفي 2-1.

وذكرت صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، أن رواد التواصل الاجتماعي تناقلوا بعض الحركات التي قام بها رونالدو خلال المباراة ولم ينجح في التحكم بالكرة خلالها أو تعرض لمواقف محرجة أثارت سخرية كبيرة، حيث ظهر في إحداها وهو يحاول المراوغة ويقوم بحركات عديدة، بينما مدافع بورتو واقف يراقبه، قبل أن يخطف الكرة منه بسهولة، بينما في الثانية أخذ الكرة وانطلق بها سريعا ورواغ أحد اللاعبين، لكنه اصطدم بزميله ألكس ساندرو دون أن ينتبه.

وفي لقطة أوقف الكرة بصدره، لكن بدل أن يسددها، سدد على ظهر لاعب بورتو، وفي أخرى، بعد أن رواغ، ذهبت الكرة في اتجاه، وهو في اتجاه معاكس. وكانت المباراة بين الأسوأ لرونالدو في بلده البرتغال، إذ لم يعتد أن تنتهي المباراة دون أن يسجل أي هدف.

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